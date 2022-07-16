شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى غدا الأحد كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-90

الصغرى 50-55

- جنوب سيناء :

العظمى 50-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15