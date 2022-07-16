شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن اجتماع جدة اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات كبرى، مشيرا إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية.

وحذر "بن سلمان" خلال كلمته في افتتاح قمة جدة بحضور عربى أمريكي، من تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة سيؤدي لتضخم غير مسبوق، داعيا يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وذكر ولى العهد السعودي، أن المملكة سبق وأعلنت عن زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا.