شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: انتشار الضباط في الشوارع للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وزارة الداخلية جهودها لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات، واتخاذ الإجراءات التنسيقية، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، وكذا منع احتكار المواد البترولية.

وعززت الداخلية من تواجدها على الطرق السريعة بالضباط والأفراد، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة من جانب كل محافظة، والتعامل الفورى مع أي شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت قيامه برفع تعريفة الركوب المقررة.