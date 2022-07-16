شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأمناء والمعلمين" يطلق حملة "امسك غشاش" لمواجهة الغش فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام حملة "امسك غشاش" للكشف عن محاولات الغش في الامتحانات ومواجهتها مجتمعيا.

وأوضح "علام"، أن حملة " امسك غشاش" يطلقها المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات. مؤكدا أن تلك القضية تعني أن هناك خللا أخلاقيا واجتماعيا لابد من مواجهته ومعالجته، وأن المسألة تتطلب الاعتراف بهذا الخلل من أجل القدرة على المواجهة.

وأشار " علام" إلى أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يطلق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى هاشتاج #امسك_غشاش لمحاربة مروجي الغش في الامتحانات وصفحات الغش الإلكتروني.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى بناء جبهة رأي عام قوية ضد الغش والغشاشين، وكشف الغشاشين ومحاولاتهم، وبيان مخاطر عملية الغش في الامتحانات، وإلقاء الضوء على جهود وزارة التربية والتعليم في مكافحة الظاهرة، والتأكيد على أن ظاهرة الغش قضية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع في مواجهتها.