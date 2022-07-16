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فيديو لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكى جو بايدن فى جدة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية .

واستقبل الأمير ، الرئيس السيسي الذى وصل منذ قليل، إلى مدينة جدة السعودية، وذلك للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السيسي في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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