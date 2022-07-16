شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للصف الرابع الابتدائى.. انطلاق الاختبارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

ووفقًا للجدول، ستبدأ الامتحانات غدا الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول، فيما يتعلق بعدد الأسئلة فى كل مادة وإجراءات عقد الامتحانات، مشددة على أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا خاصة بعد ظهور الموجه السادسة من فيروس كورونا.