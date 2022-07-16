شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية، وكان فى استقباله ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.