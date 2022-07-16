أخبار مصر

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السعودية للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الرئيس السيسي إلى للمشاركة فى قمة جدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية، وكان فى استقباله ولى العهد السعودي الأمير .

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، قادة دول الست، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا