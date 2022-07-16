شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته داخل أراضي أوكرانيا ويأمر بتوسيع العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تفقد قواته في أوكرانيا وأمرهم بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وقام "شويجو" بجولة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع إلى تقارير من قائد مجموعة قوات "الجنوب" جنرال الجيش سيرجي سوروفكين، وقائد مجموعة "الوسط" الفريق أول ألكسندر لابين، بالإضافة إلى قادة آخرين، حول "الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وسير تنفيذ القوات الروسية لمهامها القتالية"، حسب بيان للدفاع الروسية.

وقال البيان إنه في ختام جلسة الاستماع للتقارير، أعطى شويجو "التعليمات اللازمة لتعزيز عمل المجموعتين على كافة محاور العمليات من أجل منع نظام كييف من إمكانية شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على البنية التحتية المدنية وسكان دونباس ومناطق أخرى".

وهذه ثاني جولة تفقدية يقوم به وزير الدفاع الروسي إلى منطقة انتشار القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا، بعد جولة أعلنت الدفاع الروسية عن قيام شويجو بها في 26 يونيو الماضي.