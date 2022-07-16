شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح فى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم السبت، تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، والتى تعقد يوم 4 سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو.

وشكلت النقابة العامة للمحامين لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.