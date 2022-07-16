شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة والشكاوى الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ بشأن موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال عبد العاطى، فى بيان اليوم، إن الوزارة لا تألو جهداً فى الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشار الى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر يونيو 2022 وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالى قريه حجاج مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية بسبب وجود عطل فى بوابة خليج المعمار الخصوصى الآخذ من بحر فاقوس، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتم إصلاح البوابة على الفور.

وفي محافظة القليوبية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر بعض المواطنين بعزبة حسن خليل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب تراكم القمامة والمخلفات بترعة كشمير اليمنى، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتم إزالة المخلفات وحسم الشكوى.

وفي محافظة البحيرة وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر الأهالي في كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة والمخلفات في المجرى المائي المار بالقرية ، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير للمجرى المائي وإزالة أسباب الشكوى.

وفي محافظة المنوفية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالي قرية الفرعونية التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية بسبب تراكم القمامة والمخلفات بترعة راضي ، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة وتم تطهير الترعة بالكامل وتم حسم الشكوى.

يذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يونيو 2022 بلغت 95%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 635 شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يونيو 2022.