شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان لوضع اللمسات الأخيرة في التحضير للأولمبياد الخامس بقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل 20 يوليو 2022 بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بالاستعدادات المكثفة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أجل إقامة الأولمبياد الخامس الذي يبرز جهود مواكبة الثورة الصناعية، ويوضح مدى استعداد الجامعات لمواكبة تطبيقاتها المختلفة والاستجابة للتحديات التكنولوجية الحديثة وكيفية إعداد أجيال جديدة قادرة علي التطور والتعامل مع سوق العمل فى المستقبل.

وقال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة يسعدها استضافة هذه الفعالية الهامة حيث تحرص الجامعة على تنظيم الفعاليات الطلابية التى من شأنها تطوير قدرات ومهارات الطلاب، وبصفة خاصة فى بيئة تنافسية من شأنها تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع.

فيما أشارت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلي حرص قيادات الجامعات وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والمعلوماتية .

وأوضح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء بجامعة حلوان، أن الأولمبياد هو منتدي سنوي يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كليات الحاسبات، وقد تم تنظيمه سابقا من قبل جامعة كفر الشيخ ثم جامعة المنصورة ثم جامعة أسيوط وكان آخرها الأولمبياد الرابع في فبراير 2020 بجامعة بنها ثم حدث توقف بسبب أحداث كوفيد 19 .

وأعرب الدكتور أسامة إمام عن سعادته لاستضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان فعاليات الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث يشارك في مسابقة الأولمبياد 24 جامعة حكومية وخاصة، ويتضمن مشاركة 200 طالب، ويتضمن موضوع المسابقة هذا العام تصميم وتنفيذ تطبيقات في المجال الطبي وسوف يعرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشاكل الطبية.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان ورئيس الأولمبياد، أنها شرفت بأن يسند لها تنظيم هذا الحدث الهام، وحرصت وفريق العمل معها أن يسعوا إلي التميز وأن يقدموا الأولمبياد بشكل مختلف عن الدورات السابقة حيث يجري حاليا تقييم المرحلة الأولي من المسابقة بعد أن تم رفع المشروعات للجامعات المشاركة في الأولمبياد علي موقع الأولمبياد الخامس المنشأ خصيصا لهذا الحدث وذلك مساء يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 وسوف يعقد تقييم المرحلة الثانية من المسابقة يوم الأربعاء 20 يوليو بمشاركة كوكبة مميزة من المحكمين، حيث يشارك في التحكيم الدكتور وليد سروجي عميد كلية الطب بجامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، الدكتورة نانسي سالم وكيل التعليم والطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور احمد الوريث ، مجموعة من الاساتذة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.