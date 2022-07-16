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لأولياء الأمور.. خطوات سداد مصروفات العام الدراسى الجديد 2022 ـ 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

ـ إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023  لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022.

 

ـ تسدد المصروفات ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

ـ يمكن لولى الأمر سداد الرسوم الدراسية من خلال الرابط التالى من المنزل

https://eps.emis.gov.eg/

 

ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

 

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

 

- الصف الأول الثانوي العام  520 جنيها.

 

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

 

- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

 

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

 

ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .

 

ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

 

ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

 

ـ  طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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