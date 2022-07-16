شكرا لقرائتكم خبر عن لأولياء الأمور.. خطوات سداد مصروفات العام الدراسى الجديد 2022 ـ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ـ إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022.
ـ تسدد المصروفات ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
ـ يمكن لولى الأمر سداد الرسوم الدراسية من خلال الرابط التالى من المنزل
https://eps.emis.gov.eg/
ـ مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.
- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.
- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.
- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.
- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.
- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.
ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .
ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.
ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.
ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.