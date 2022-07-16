شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن: اختبار القدرات بـ26 شعبة فى 13 كلية لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشربيني، أن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها ذلك (32) شعبة ( قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:
1- كلية التربية بنين بالقاهرة:
- تخصص عام انتظــام
- شعبة التعليم الأساسي
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
- تخصص عام انتظام
3-كلية التربية بنين بأسيوط
- كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
4-كلية التربية بنات بالقاهرة.
5-كلية التربية بنات بأسيوط.
- كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
- شعبة رياض أطفال
6-كلية القران الكريم بنين بطنطا.
7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.
8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.
9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.
10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة
- شعبة رياض الأطفال
11-كلية التمريض بنات القاهرة.
12-كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:
- شعبة رياض الأطفال
- شعبة التربية
13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام
- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام
- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
- تخصص عام انتظــام
- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام