شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. انطلاق اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات على بدء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج، وذلك وفق إجراءات القبول المطبقة فى العام الماضى دون تغيير.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي:

يتولى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.