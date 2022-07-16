شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الخدمات المقدمة من هيئة المساحة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول هيئة المساحة:
1-أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 123 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.
2-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.
3- مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.
4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.
5-تقدم خدمات الحسابات الفلكية وإصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية .
6- تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات " الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية .
7-تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.