شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الخدمات المقدمة من هيئة المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس على منوفى رئيس الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، أن الهيئة أنشئت عام 1898، وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى والعقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول هيئة المساحة:

1-أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولها خبرة تزيد على 123 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.

2-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

3- مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

5-تقدم خدمات الحسابات الفلكية وإصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية .

6- تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات " الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية .

7-تشترك الهيئة مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة ويحرر الشهر العقاري عقد الملكية.