شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: غرفة العمليات تتابع أحوال المُدرسين بلجان الثانوية والاستراحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، لحين انتهائها، مشيرة إلى تواصل غرفة العمليات المركزية بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكدت النقابة، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر وآمن.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، ضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمون بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وكانت قد خصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .