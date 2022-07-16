شكرا لقرائتكم خبر عن "قناع مومياء" قطعة أثرية بمتحف آثار الغردقة توضح عظمة الفن المصري القديم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل متحف اثار الغردقة يوجد العديد من القطع الأثرية المختلفة من العصور المختلفة، ونشرت إدارة متحف آثار الغردقة قطعة عبارة عن قناع مومياء، والتي تم اكتشافها في مصر الوسطى أسيوط، وترجع للعصر الروماني القرن الأول الميلادي، ومصنوع من مادة ا " كارتوناج ( كتان- جص- ألوان".

وأكدت إدارة متحف آثار الغردقة عبر صفحتها الرسمية أن هذا القناع جزءاً من تابوت كارتوناج ، يغلف مومياء لسيدة صغيرة السن ، تنتمي إلي الطبقة العليا من المجتمع والتي ضمت كثيرًا من المصريين واليونانيين، وهذا التأثير المزدوج يتضح من صورتها الشخصية التي تنطق بالحياة.

وتحيط مناظر وطقوس مصرية الطابع تتعلق بالحياة الأخرى في وجود عدد من الآلهة من بينها إيزيس وأوزوريس وأنوبيس وغيرهم من المعبودات.

وصورت السيدة صغيرة السن بملامح رائعة ووجه جميل وشعر أنيق يعلوه إكليل نباتي، ولها عيون متسعة وتحدق بعيدًا ، وتتحلي بخاتمين في يدها اليسرى، وأسورتين في كل معصم .

بينما ترتدي رداءً مميزًا أحمر اللون مزين بخطين أسودين مما يدل على مكانة اجتماعية رفيعة المستوي.