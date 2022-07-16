شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: السعودية ساهمت فى تثبيت ودعم الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن السعودية ساهمت فى تثبيت ودعم الهدنة فى اليمن، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وأكد بايدن أنه ناقش مع القيادة السعودية ملف أمن الطاقة، مضيفا إلى أنه بحث الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات، كما أكد أنه تم الاتفاق على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G .

وأشار بايدن إلى أنه سيتم فتح متبادل لخطوط الطيران بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.