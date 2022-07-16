شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: جو بايدن يلتقى الرئيس السيسي غدا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السيسي غدا فى السعودية، والكشف عن مقبرة "واح رع" قائد الجنود الأجانب بأبوصير، وإعلان وزارة التربية والتعليم استلام العمل للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف مدرس مع بداية العام الدراسى الجديد، إضافة إلى تحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلوان لـ"عزل كامل".



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. إكسترا نيوز: جو بايدن يلتقى الرئيس السيسي غدا فى جدةقالت مصادر من البيت الأبيض لقناة إكسترا نيوز، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" لنهاية يوليوقررت وزارة الداخلية، استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر يوليو الجارى، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.





الكشف عن مقبرة "واح رع" قائد الجنود الأجانب بأبوصير.. أول عولمة فى التاريخ عثرت البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكى لعلم المصريات، كلية الآداب، جامعة تشارلز على مقبرة واح-إيب-رع مرى نيت والتى يمكن تأريخها للفترة خلال أواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27، وذلك خلال أعمال الحفائر التى أجريت فى منطقة أبوصير الأثرية، جنوب الجيزة، بجوار خبيئة التحنيط التى تخص شخص رفيع المستوى من مصر القديمة يدعى واح-إيب-رع مرى نيت، والذى كان يشغل وظيفة "قائد الجنود الأجانب" خلال أول عصور العولمة الحقيقية فى العالم القديم.





مفتاح السلام هو الاعتراف بدولة فلسطين.. "أبومازن" خلال مؤتمر صحفى مع "بايدن" يؤكد على حل الدولتين على أساس حدود 1967 ووقف الاستيطان.. ومحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة.. "عباس": أمد يدى لإسرائيل لتحقيق سلام الشجعانعقب استقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، لنظيره الأمريكى، اليوم الجمعة، فى مقر الرئاسة الفلسطينية، أكد محمود عباس، أن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الرسمية إلى بيت لحم تعبر عن اهتمام الرئيس الأمريكى بتحقيق السلام فى أرض السلام.





هدف حل الدولتين قد يبدو بعيدا جدا.. الرئيس الأمريكى من بيت لحم: الفلسطينيون يستحقون دولة مستقلة لأنفسهم.. ويجب أن تكون القدس مدينة لجميع مواطنيها.. وسنقدم 200 مليون دولار للأونروا.. وفاة "أبو عاقلة" خسارة فادحةأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال زيارته اليوم الجمعة، لبيت لحم، أن التزامه تجاه هدف حل الدولتين لم يتغير، مؤكدا أنه الطريق الأفضل لتحقيق قدر متساو من الأمن والإزدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين .





10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. تحريز 38 ألف قرص كبتاجون و20 أسطوانة هيروين.. وسقوط تشكيل عصابى غسل 10 ملايين جنيه من أموال المخدرات فى التجارة.. وضبط المتهمين بابتزاز السيدات بصورهن.. والقبض على لصوص السياراتوجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، استهدفت كل صور الخروج عن القانون، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أسفرت خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:





الصحة: تحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلوان لـ"عزل كامل"أكدت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر تحول مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان من مستشفيات عزل جزئى إلي مستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، نظرا لزيادة حالات الانتظار مع بداية الموجة السادسة من جائحة كورونا ، بداية من الثلاثاء 12 يوليو الجارى وحتى إشعار آخر طبقا للوضع الوبائى .





التعليم تعلن استلام العمل للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف مدرس مع بداية العام الدراسى الجديد.. وتؤكد: لا يجوز طلب النقل قبل مرور 5 سنوات.. واختيار أفضل العناصر بكل شفافية مع الاستفادة من الحد الأدنى للأجورتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركز للتنظيم والإدارة، استقبال طلبات التقدم للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى معلم رياض أطفال ومعلم فصل، حتى 24 يوليو الجارى إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.





وزيرة الهجرة تعزى أهالى 6 مصريين توفوا بحادث فى الإماراتأجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفاهم الله إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة الغربية التكنولوجية العام الدراسى الجديداستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول استعداد جامعة الغربية التكنولوجية لبدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023.





جروبات وصفحات المشاكل الاجتماعية "سفير جهنم" على السوشيال ميديا.. متخصصون نفسيون: 60% من المشاكل وهمية لخلق تريند و90% من الحلول لا تصلح والرقابة ضرورية.. وحلول المشكلات الاجتماعية كالدواء لا يحق لأى شخص وصفه«أنا منهارة بجد بعد قصة الحب دى، فلان وفلانة انفصلوا وطلع خاين، أنا خلاص ما بقتش اصدق إن فى حب»، «كلهم مصطفى أبوحجر، مش قلت لكم ما فيش أمل، شفتوا حكاية فلانة؟» كم مرة صادفت هذه التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل متكرر ولافت للنظر فى أعقاب انتشار تفاصيل خلاف بين ثنائى شهير على السوشيال ميديا، نقلا خلافاتهما بأدق تفاصيلها إلى صفحات السوشيال ميديا، مثلما ينقلان تفاصيل حياتهما دائما، وأصبحنا نرى نقاشات حامية واختلافات فى الرأى قد تصل إلى حد حظر الأصدقاء أو استبعادهم بسبب وجهات نظر مختلفة فى مشكلة لا تخص أيا منهما فى الأساس.





الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من الأحد وزيادة معدلات الرطوبةقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الأحد، سيشهد بداية الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة، حيث ستكون 35 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستصل إلى 36 و37 درجة، وسنتحول إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، لأن أغلب الكتل الهوائية تظل قادمة من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.





كواليس حصرية من مفاوضات فيتوريا لتدريب مصر.. مشاهدة المباريات السابقة أول طلب.. الماديات فرعيات.. صدمة إثيوبيا وإحباط اللاعبين تتصدر المشهد.. "الإيميديج" وتدريب محمد صلاح سبب تمسك روي بقيادة المنتخب ورفض الأهلىالتقطت الجماهير المصرية أنفاسها بعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب، عقب فترة طويلة من المفاوضات مع عدد كبير من المدربين، قبل أن يتعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالى روى فيتويا الملقب بـ"صائد البطولات" .





الأهلى يحتل المركز 21 فى تصنيف الأندية العالمية والزمالك الـ 126أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " IFFHS"عن التصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية عن شهر يوليو، وتصدر نادى بالميراس البرازيلي قائمة الأندية في التصنيف برصيد 322 نقطة بينما جاء في المرتبة الثانية فلامنجو البرازيلي برصيد 301 نقطة، واحتل ليفربول الإنجليزي المركز الرابع برصيد 291 نقطة.





طارق حامد يبحث عن حل ودى لتأجيل انضمامه لاتحاد جدة حتى نهاية الموسميبحث طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عن حلول ودية مع نادى اتحاد جدة السعودى، الذى وقع عقود الانضمام لصفوفه بداية من الموسم المقبل، ليؤجل انضمامه للفريق حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر بنهاية أغسطس المقبل، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، وتحديدا قبل نهاية الموسم الكروى.