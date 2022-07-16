شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عيد صيام السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصيام السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس من كل عام، وينتهى يوم 22 أغسطس لمدة 15 يوما.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن صيام السيدة مريم العذراء:

1 - يحرص عليه غالبية الأقباط، رغم عدم تصنيفه من الأصوام السيدية الكبيرة أو الصغيرة.

2 - فترة الصوم 15 يومًا تبدأ 7 أغسطس وتنتهي 22 أغسطس.

3 - بدأ الصوم قديمًا بفترة 3 أيام، وامتدت حتى الآن إلى 15 يومًا.

4 - وفقًا للمعتقد المسيحي، فإن الهدف من الصوم هو طلب الشفاعة من السيدة العذراء.

5 - وفقًا للمعتقد المسيحى، الصوم يبدأ فى 7 أغسطس من كل عام، تزامنًا مع يوم صعود السيدة العذراء إلى السماء.

6 - فيه يتم تناول الطعام "الصيامي" أو النباتي الخالي من اللحوم والألبان.

7 - أول إشارة عنه في الكنيسة القبطية نجدها عند القديس أنبا ساويرس ابن المقفغ أسقف الأشمونين في كتابه "مصباح العقل".

8 - يسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية.

9 - هناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، حيث تقام فيه العديد من النهضات الروحية فى الكنائس التى تحمل اسم العذراء.

10 – يعد هذا الصيام برنامجا روحيا لعظات وقداسات ومسابقات دينية طوال الـ15 يوما، وتنتهى باحتفال كبير فى الليلة الأخيرة.