شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستانى يستقبل السفير المصرى فى إسلام أباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية "شهباز شريف"، بمقر إقامته الجمعة، السفير طارق دحروج، السفير المصرى فى باكستان، حيث قدم المسئول الباكستانى التهنئة بمناسبة ذكرى العيد الوطنى لمصر، والاحتفال بمرور 75 عاماً على بدء العلاقات بين البلدين، مبدياً تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عن تقديره لرئاسة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والتطلع لمشاركة بلاده فى فعاليات المؤتمر.

كما أعرب رئيس الوزراء عن أطيب تمنياته للقيادة المصرية بالنجاح واستمرار التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى كافة المجالات. وأكد على تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البنية التحتية والاسكان الاجتماعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير السكك الحديدية، والإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية. بالإضافة إلى تعزيز تواجد الأزهر الشريف بباكستان ودوره المحورى فى مواجهة الأفكار المتشددة والعمل على نشر تعاليم الاسلام السمحة.