شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 16/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 3
موعد صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:15
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:17
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:20 م
وقت صلاة المغرب 6:42 م
وقت صلاة العشاء 8:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:06