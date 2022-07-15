شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة للرئيس الأمريكى جو بايدن على هامش زيارته للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة العربية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيتحدث من جدة على هامش زيارته للسعودية، وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى سيعلن عن تصريحات مهمة خلال كلمته المرتقبة.

يذكرأن، عقد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات ثنائية فى قصر السلام مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.