شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضتِ لأي عنف.. اعرفى آلية التواصل مع مكتب شكاوى المرأة وأبرز الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل مكتب شكاوى المرأة أحد أهم حلقات الوصل بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنفا ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التي يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك في النطاق العام أو العمل أو في محيط الأسرة.



وينشر ”الخليج 365” آليات الاتصال والتواصل مع مكتب شكاوى المرأة كما يلى: وينشر ”الخليج 365” آليات الاتصال والتواصل مع مكتب شكاوى المرأة كما يلى:

كيفية الاتصال وتسجيل الشكاوى والطلبات

- تليفون : 15115 (الخط المشورة القانونية والاجتماعية من 9:00 ص الي 9:00 م يوميا)

- البريد الالكتروني: [email protected]

- الفاكس: 68-23490066 (02)

- واتساب : 01007525600

- فيسبوك: https://www.facebook.com/ncwegyptpage

أنشئ مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها فى عام 2001، تحقيقاً للتكليفات المنوط بها المجلس القومى للمرأة والتى تهدف للنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى والعمل على حل المشكلات التى تواجهها. وبدء العمل فعلياً فى المكتب واستقباله للشاكيات فى 15 يونيو 2002. ويوفر كل سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية امنه لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، ويقدم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها .

اختصاصات مكتب شكاوى المرأة

- تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

- نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وانشطته

خدمات مكتب شكاوى المرأة

- خدمات مباشرة للمرأة الشاكية

- تقديم خدمات المشورة القانونية والاجتماعية من خلال كافة قنوات استقبال الشكاوى والطلبات

- تقديم خدمات الدعم النفسي الأولي والمشورة الأسرية

- توفير محام متطوع لمساندة صاحبات الحق أثناء إجراءات التقاضي

- اتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة المرأة الغير قادره في الحصول علي خدمات وبرامج الدولة.

الخدمات غير المباشرة - تدابير الوقاية

- تنظيم حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي المجتمع بأهمية حماية حقوق وحريات المرأة وتنميتها

- تنظيم حملات توعوية تهدف الي رفع الوعي المجتمعي بأنواع العنف ضد المرأة وخطورة اثاره علي المرأة والمجتمع ككل

- تنظيم حملات تهدف الي زيادة الوعي القانوني لدي المجتمع بالممارسات التي يجرمها القانون والعقوبات قرينة مل فعل

- إعداد الدراسات والبحوث حول القضايا والظواهر الإكثر إلحاحا في مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها

- تسليط الضوء علي القضايا الملحة والظواهر السلبية.

- الإسهام بمقترحات السياسات والقوانين والتشريعات التي من شأنها النهوض بأوضاع المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار