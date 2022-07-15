شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة توضح مواصفات وأهمية ممشى أهل مصر بكورنيش النيل في أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع ممشى أهل مصر يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة.

”الخليج 365” يقدم أهم 12معلومة عن الممشى

أولاً: مشروع "ممشى مصر" يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش الجديد والقديم. بطول 13 كيلو متر.

ثانياً: يتم تنفيذ مشروع ممشى مصر بواسطة جهاز الخدمة الوطنية والجهاز المركزي للتعمير.

ثالثا: سيكون مشروع ممشى مصر موزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعى بالكورنيش الجديد.

رابعاً: إنشاء الحوائط الساندة ونشر التكاسي بطول 2.5 كيلو متر.

خامساً: تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة.

سادساً: المشروع يتضمن أيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كيلو متر، وبعرض يصل لحوالي 20 متر تشمل 3 حارات في كل اتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل استراحات لها.

سابعاً: إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحي شرقي بطول 1 كيلو متر، ومتوسط عرض 90 متر يضم مراسي لانطلاق الرحلات النيلية، مشروع ممشى مصر بتطوير الكورنيش الجديد.

ثامناً: المشروع يتناسق مع ممشى مدينة أسوان الجديدة والكوبرى الملجم لخلق بانوراما جمالية ومتنفس ترفيهي في مدخل المدينة الشمالي.

تاسعاَ: المشروع يتكامل مع مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم على 3 مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما.

عاشراَ: يقام المشروع على الطراز الفرعوني والنوبي من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية.

حادي عشر: إنشاء ممشى علوي وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بالإضافة إلى ممشى زجاجي، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعي وبرجولات ومحلات وكافيهات.

ثاني عشر: تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد.