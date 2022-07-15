إطلاق حملة طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا بـ5 إدارات جديدة فى محافظة الغربية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا بإدارة (طنطا ثانى . طنطا أول . السنطة . زفتى . كفر الزيات )، بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 17/7/2022 بإجمالى عدد الفرق 569 فريقا.



كما أوضحت مديرية الصحة استمرار الحملة فى إدارات المرحلة الأولى (المحلة أول . ثانى المحلة . سمنود . بسيون .قطور ) بإجمالى 503 فرق فى عملها لتغطى الحملة جميع مراكز محافظة الغربية، علما بأن المرحلة الأولى من الحملة قامت بتطعيم 312559 مواطنا حتى الآن.



ونوهت مديرية الصحة عن توفير كافة أنواع الطعوم لفيروس كورونا فى جميع نقاط الفرق المتحركة والثابتة التى تجوب جميع الأماكن العامة والميادين والمصانع والأندية الرياضية ومراكز الشباب والأسواق والمساجد والكنائس مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى.

وتهيب مديرية الصحة بالغربية بالمواطنين التوجه لتلقى اللقاح بدون تسجيل سابق سواء جرعة أولى أو ثانية أو ثالثة أو تنشيطية ولقاح مجانى ولا يتطلب الحصول عليه سوى بالرقم القومى الخاص بالمواطن فقط .