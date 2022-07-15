شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يطالب الركاب بارتداء الكمامة.. ويحذر: 50 جنيها غرامة للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة فورية قدرها خمسين جنيها طبقا للقانون، وذلك للتصدى للموجة السادسة من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الركاب خلال فترة تواجدهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

وأذاعت الإذاعات الداخلية للمترو تنبيهات صوتية على الركاب، مطالبة بالالتزام بالتعليمات التالية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا .

- ارتدى الكمامة ولا تعيد استخدامها مرة أخرى .

- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق .

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا .

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط .

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين .

- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا .

- تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، لأنه يقلل من فرصة إصابتكم بالعدوى .

- البقاء فى المنزل فى حالة ظهور أى أعراض والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة رقم ١٠٥ .

- عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لانتشار الأمراض .

- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهرة التى تحتوي على الكحول .

- تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدا .

- اكتفى بإلقاء التحية من بعيد وتجنب التلامس الجسدى .

ولمزيد من المعلومات والإستفسارات الطبية التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن ١٠٥ .

لإرسال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني يرجى التواصل معنا من خلال الخط الساخن برقم ١٦٠٤٨ و الرقم الخاص بخدمة الواتس آب برقم 16048-11-2-012