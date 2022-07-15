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فى 6 خطوات قسط مديونية الكهرباء على 36 شهرا بدون فوائد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

 

1- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

 

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

 

4- ليس من حق شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

 

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

 

6- لا توجد تطبيق فوائد على المشترك من القطاع المنزلى و يمكن  تقسيطها على 36 شهرا.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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