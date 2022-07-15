شكرا لقرائتكم خبر عن كبار علماء الهند فى جولة ميدانية بمسجد الإمام الحسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم الجمعة 17 /7 /2022م جولة ميدانية للمشاركين بالدورة العلمية المتخصصة من كبار علماء الهند من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند، قاموا خلالها بزيارة لمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة القاهرة.

وأبدى المشاركون خلال الجولة إعجابهم الشديد بالتطوير الذي شهده مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وبجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، وفي ختام الجولة تناول المشاركون الغداء على ضفاف نهر النيل موجهين الشكر لوزارة الأوقاف على حفاوة الاستقبال.



جانب من اللقاء



جانب من لقاء كبار علماء الهند