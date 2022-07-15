شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يشارك فى قمة جدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، غدا السبت، المملكة العربية السعودية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى قمة جدة للأمن والتنمية، التى تُعقد فى جدة فى إطار زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للمملكة.



تبحث القمة، التى تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والأمن الغذائى والطاقة والمياه.



ويعقد جلالته، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات فى الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.

تُعقد القمة الخليجية الأمريكية فى ظرف دولى وإقليمى دقيق بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وتهدف القمة لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وإلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول المشاركة، وتعميق التعاون المشترك فى مختلف المجالات وصولاً إلى تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة فى المنطقة، والتصدى الجماعى للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخى، بما فى ذلك مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما ولى عهد المملكة العربية السعودية، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون والعراق والتأكيد على أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع فى المنطقة.