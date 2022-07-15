شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام القولون والرئة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة سرطان القولون والرئة التي سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، أنه يوجد تعاون لتوفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث أليات الكشف المبكر عن الأورام.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع حوالي 72 مليون مواطن، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة يظل يعالج منها مدى الحياة.