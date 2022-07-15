شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الشيخ محمود على البنا وصلاة الجنازة بقرية شبراباص فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم، الشيخ مصطفى على محمد البنا، شقيق القارئ الشيخ الراحل محمود على البنا، ومن المقرر أن تؤدى أسرة الراحل صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة المغرب اليوم بمسجد الشيخ محمود على البنا بقرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ودفن الجثمان بمقابر الأسرة بالقرية.

وقال الشيخ أحمد البنا، نجل الراحل الشيخ محمود على البنا، إن شقيق والده الشيخ مصطفى البنا، كان أستاذ قراءات وتتلمذ على يده الكثير من قراء القرآن الكريم، كما كان يعمل مفتشا بالمعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش، وتفرغه لتعليم القراءات.

ولفت الشيخ أحمد البنا لـ ”الخليج 365”، إلى أنه من المقرر صلاة الجنازة على شقيق والده مساء اليوم عقب صلاة المغرب على أن تتلقى الأسرة العزاء غدا السبت.