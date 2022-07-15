شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤدى صلاة الجمعة بالحسين بمناسبة العيد القومى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم صلاة الجمعة بمسجد الحسين بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادات المحافظة وذلك فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى.

ومن جانبه هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة وكافة العاملين بها بمناسبة العيد القومى، معرباً عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لخدمة مواطنى العاصمة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، كما أشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التى شهدتها محافظة القاهرة خلال الثمانى سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المجالات الخدمية لمواطنى العاصمة، وإقامة العديد من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن والمترددين عليها من المحافظات الآخري.

جدير بالذكر أن القاهرة تحتفل بعيدها القومى فى 6 يوليو من كل عام والذى يوافق ذكرى إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله عام 969م.

وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمى للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، كما تضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها واختيرت واحدة من أهم 10 مقاصد سياحية فى العالم، كما تم اختيارها عاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامى هذا العام.