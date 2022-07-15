محافظ الجيزة يستوقف الميكروباص بطريق أسيوط الزراعى لسؤال الركاب على الأجرة

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب صلاة الجمعة موقف سرفيس المنيب للأقاليم والمحافظات بجنوب الجيزة وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفه الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

أكد اللواء أحمد راشد أن الموقف يضم اكثر من 450 سيارة ميكروباص لخطوط المحافظات ويعد من المواقف الحيوية بالمحافظة التى تخدم قطاع كبير من المواطنين لافتا أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وشملت جولة المحافظ متابعة خطوط سير سيارات السرفيس بطريق أسيوط الزراعى بمركز ومدينة أبو النمرس حيث قام المحافظ باستيقاف سيارات السرفيس للتأكد من المواطنين من الأجرة التى تحصل عليها السائق منهم ومدى الالتزام بالتعريفة المحددة مؤكداً لهم أن المحافظة ستواجه أى مخالفه وعدم التزام بالأجرة المحددة للركوب بمنتهى الحزم.

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية موجها رئيس المدينة بالمتابعة اليومية لانتظام العمل داخل الموقف بالتعريفة المحددة.

وقد التقى المحافظ بالمواطنين داخل الموقف للتأكد منهم والاطلاع على أى معوقات تواجهم لافتا إلى أن هناك متابعه على مدار اليوم ويمكن للمواطنين الابلاغ عن أى مخالفه فى ذلك الصدد من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس واللواء كمال عزت رئيس مدينة الحوامدية.