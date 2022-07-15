شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: محور الفشن يربط المحاور المرورية الطولية بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه جارى تنفيذ محور الفشن، أحد محاور التنمية بالصعيد الجارى تنفيذها في محافظة بنى سويف، موضحة أن المحور يستهدف تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة، وربط المحاور المرورية الطولية، وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، ويتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.

وأضافت الوزارة أن المحور يبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب 5 أنفاق على مدقات زراعية.