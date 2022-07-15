شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مصر للطيران تسير 9 رحلات من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا السبت، 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة، بينها رحلة واحدة إلي برج العرب و3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة ضيوف الرحمن.

ويبلغ إجمالى العائدين 1970 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة بورسعيد والفيوم وجنوب وشمال سيناء ومجلس النواب وتضامن بعثة الأوقاف وبورسعيد والإسماعيلة والشرقية ودمياط والبحيرة وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.