شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 42 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 42 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 15 إلى 21 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق بني سلامة بحي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وميت يعيش، بميت غمر محافظة الدقهلية، وكتامة بمركز بسيون محافظة الغربية، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 16 و17 يوليو بمناطق شكشوك مركز ابشواي محافظة الفيوم، والكولا مركز أخميم محافظة سوهاج، وبرمبال مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، والشموت مركز بنها محافظة القليوبية، وجحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكوم الرمل مركز سمسطا محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 17 و18 من شهر يوليو، بمناطق وحدة الجزائر حي العامرية محافظة الإسكندرية، وصحارى محافظة أسوان، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

وقال إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 18 و19 يوليو بمناطق الخرطوم، مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز شباب شعيب مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، وكوم الحاصل مركز مغاغة محافظة المنيا، وعيادة ألماظة الشاملة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، وشماس مركز براني محافظة مطروح، ووحدة البلاشون مركز بلبيس محافظة الشرقية، وميت دمسيس مركز اجا محافظة الدقهلية.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 19 و20 يوليو، بمناطق وحدة الهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبورسعيد مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والساحل البحري مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، والعزبة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكوميرة حي كرداسة محافظة الجيزة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومي 20 و21 يوليو، بمناطق عزبة أبو الفتح مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وششتا مركز زفتى محافظة الغربية، والقرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج، ومركز طبي بالاسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وكفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، والايمان ط مركز التحرير محافظة البحيرة، ووادي ميعر- وادي حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وأبوسيدهم مركز سمالوط محافظة المنيا، وأولاد عمرو محافظة قنا، والمثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، ومنيحة مركز كوم امبو محافظة أسوان.

وتابعت «الصادق»، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 21 و22 يوليو بمناطق الحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، ووحدة عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد.