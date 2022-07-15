شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يجتمعان بأئمة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعدد من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بأوقاف القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة صباح اليوم، فى إطار جهود محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للنهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الدينى وتجديده وبحث وسائل تفعيل الخطة الدعوية وخطة إعمار المساجد.

وشهد اللقاء تدشين الوزير والمحافظ بدء توزيع 4 أطنان لحوم من صكوك أضاحي الأوقاف البلدية كأول دفعة يتم توزيعها بمحافظة القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون ما بين الأوقاف والتضامن و محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة حرصه على المشاركة بهذا اللقاء والذي توافق هذه المرة مع احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومي 1053 .

وثمن محافظ القاهرة فى كلمته مجهودات أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزارة الأوقاف، والعاملين بها على المجهودات التي يقومون بها فى كافة أنحاء الجمهورية ومنها محافظة القاهرة، ولدورهم فى إرساء مبادئ الدين المعتدل الوسطي بعيداً عن التطرف والأفكار الخاطئة، والذى يعد من دعائم الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تقوم على بناء مفاهيم الدين الصحيح والمواطنة والإعمار فى الأرض والحفاظ على الأرواح مصداقاً لقول الله تعالي "فأما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"، وهو ما وضح فى خطة وزارة الأوقاف والإنجاز غير المسبوق فى مشروع صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام، وهو الجهد الذى ساعد على مد جسور التواصل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع والوطن ومد يد المساعدة بصورة لائقة للعديد من الأسر المصرية والمرأة المعيلة، ودعم الفئات الأكثر احتياجا الذين توليهم الدولة اهتمامًا كبيراً تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الدعوي الهام لوزارة الأوقاف فى القضاء على الأفكار المتطرفة وإظهار وتوضيح الأفكار الصحيحة، خاصة سماحة الدين بين الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهد الذى يبذله وزير الأوقاف فى عمارة بيوت الله عز وجل ونشر الفكر الوسطى ومحاربة الفكر المتطرف والارتقاء بمستوي أئمة ووعاظ الأوقاف، كما ثمن دور وزارة الأوقاف الدعوى والوطنى والمجتمعى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر المستنير .

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة القاهرة بعيدها القومي وباختيارها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مؤكداً أن ذلك كان نتاجاً لما تم من تطوير في الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شهدت فيه القاهرة تطويراً في كافة المجالات، خاصة تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية والطرق والكباري والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة سيتم تشكيل لجنة من المحافظة ومديريتي الأوقاف والتضامن لعمل قاعدة بيانات لـ5 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لتوزيع اللحوم عليها بصفة شهرية، بالإضافة إلى باقي الأسر التي يتم توزيع اللحوم عليها بصفة دورية.

شارك في الاجتماع 18 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بولاية كيرالا بدولة الهند والمتواجدين بمصر لحضور الدورة العلمية المتخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد الدعاة والمتدربين.