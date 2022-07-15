شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر الحكومية استقبلت 19 ألف رأس أضحية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، نشرة الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان توقيع بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث، بهدف توفير الدعم الفني واللوجيستي والمالي وتوزيع رؤوس عجلات عشار من سلالات عالية الإنتاجية علي الأسر الأكثر احتياجا، كما تابع القصير مع قيادات الوزارة منع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسلط الانفوجراف الضوء على توجيه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، فضلا عن الجولة المفاجئة التي قام بها وزير الزراعة لتفقد أعمال جهاز حماية الاراضي ومديريات الزراعية بطريق مصر الاسكندرية الزراعي، في جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

كما عقد الدكتور عبدالله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع أعضاء لجنة العلم والتكنولوجيا على المستوي الوطني لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2022-2030، كذلك التقي الدكتور سعد موسى – المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مع المستشار الزراعي الهولندي الدكتور ميلي لينسترا؛ لبحث تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الهولندية.

وقام الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتكثيف المرور على شوادر بيع الاضاحي واماكن ذبح الاضاحي للاطمئنان على وجود حيوانات جيده صحيحه سليمه للاضاحي ولحوم سليمه صحيحه في عده مواقع ببعض المحافظات، كما قام ايضا الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يرافقه الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها خاصة محاصيل القطن والارز والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية يونيو 2022، والذي تضمن تنفيذ 277 قافلة بيطرية علاجية، كما واصلت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت حديقة الحيوان 150 ألف زائر، كما استقبلت المجازر الحكومية ١٩ ألف رأس أضحية.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، التوصيات التي اقرها المشاركون في ورشة العمل التدريبية فى مجال " تحديــــات الأمـــن الغذائــــى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.