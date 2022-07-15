شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون ابن رئيس هندوراس الأسبق و3 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص بينهم ابن رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو، حتفهم بالرصاص خارج ملهى ليلى فى العاصمة تيجوسيجالبا، حسبما أعلن الرئيس الأسبق والشرطة.

وقال لوبو لوسائل إعلام محلية إن أفراداً مدججين بالسلاح "أجبروا الشبان على الخروج من السيارات وأطلقوا النار عليهم كما يحدث في عملية كوماندوس".

وأضاف أن ابنه سعيد (23 عاماً) قُتل وابنه الآخر لويس الذي كان موجوداً في سيارة أخرى لم يصب بأذى، حسبما نقل موقع "الشرق".