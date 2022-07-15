شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة: إلغاء اختبارات القبول بأكثر من 90% من الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن اختبارات القبول بالجامعات الخاصة تم إلغاؤها فى حوالى أكثر من 90% من الجامعات، ولكن هناك بعض الجامعات مرتبطة باتفاقيات دولية مع جامعات دولية تشترط أن يخضع الطالب لاختبار لغة إنجليزية قبل الالتحاق، وتم وضعه تحت بند اختبار قدرات ليس امتحان قبول وفى هذه الحالة الجامعة ملتزمة قبول الطالب الذين اجتازوا هذا الامتحان فقط وليس لها الحق فى القبول من خارجهم.

وأضاف الدكتور محمد الغر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تنسيق الجامعات الخاصة سينطلق بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، موضحا أن التقديم سيستمر يوميا بعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة فى ضوء تحليل مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2022، ويتمكن الطالب من التقدم وبعد دفع وسداد المصروفات يتم تسجيله مركزيا حتى لا يقوم الطالب بالتسجيل فى أكثر من جامعة.