شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28.