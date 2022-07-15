شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام ميلادى جديد، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها. ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2022، كما يلى:

- السبت 23 يوليو:

عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- السبت 30 يوليو:

رأس السنة الهجرية.

- الخميس 6 أكتوبر:

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر:

عيد المولد النبوي الشريف.