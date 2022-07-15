شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يطالبون بالتوسع فى تنفيذ مخطط استبدال الأسواق العشوائية بأخرى متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في تنفيذ مخطط استبدال الأسواق العشوائية بأخرى متطورة؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في تنفيذ مخطط استبدال الأسواق العشوائية بأخرى متطورة.

وأيد 85% من القراء مطالب التوسع في تنفيذ مخطط استبدال الأسواق العشوائية بأخرى متطورة، بينما عارض 15% من القراء مطالب التوسع في تنفيذ مخطط استبدال الأسواق العشوائية بأخرى متطورة.