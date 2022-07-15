شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خفض معدل الإصابة بالالتهاب السحائى لـ0.003 لكل 100.000 نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى المعدل الآمن للحد من انتشار مرض الجذام من خلال تنفيذ المسحات الصحية لسرعة الاكتشاف المبكر وتوفير العلاج المتعدد بالمجان لكل المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أنه تم الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة ووحدة صحية على مستوى المحافظات، كما تم وضع خريطة وبائية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار عن نجاح وزارة الصحة في خفض معدل الاصابة لمرض الالتهاب السحائي الوبائي الى 0.003 لكل 100.000 نسمة.