شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: المدينة الفضائية تضم مركزا لتجميع الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل ما تم تنفيذه بالمدينة الفضائية الجارى تدشينها حاليا، موضحا أن المدينة يتم تدشينها على مساحة 123 فدان ومخطط لها أن تضم 23 مبنى يشمل مبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى وكالة الفضاء الإفريقية ومبنى تصميم وتطوير الأنظمة الفضائية .

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، إلى أن المدينة ستتضمن أيضا أكاديمية للفضاء وقبة سماوية ومكتبة متقدمة للمعلومات الفضائية ، وصالة اجتماعات ، وفندق لاستضافة الوفود الأجنبية ، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذى يعتبر من أهم المنشآت داخل المدينة .

وقال القوصى إنه يتم حاليا العمل على 8 مبانى من بين ال 23 مبنى المخطط تنفيذها أهمهم مبنى وكالة الفضاء الافريقية ومبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى المكتبة وصالة الاجتماعات الدولية ، وذلك كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل المبانى الخدمية الخاصة بالمدينة الفضائية من مجمع اجتماعى ومكان للعلاج والصلاة وغير ذلك ، مضيفا: وبعد ذلك ندخل فى مرحلة إنشاء أكاديمية الفضاء المصرية وبناء مركز بحوث وتطوير الأنظمة الفضائية وعمل متحف فضائى وقبة سماوية لتكون منطقة جذب سياحية .

وعن دعم الدولة المدنية الفضائية ، رد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قائلا :" الدولة لم تبخل علينا فى التمويل للانتهاء من المدينة الفضائية و مخطط المدينة يسير وفق ما تم وضعه، لافتا إلى أنه سيتم بدء العمل على مد شبكة المياه والتليفونات والكهرباء الخاصة بالمدينة خلال ميزانية العام المالى الجديد.