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تراكم الثلج فى الثلاجة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ..اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح التى تساعد على خفض فاتورة الكهرباء، والتى بينها اتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك الثلاجة من الكهرباء، وهى كالآتى:

 

 

1- احرص على شراء الثلاجة  الأعلى كفاءة والأقل استهلاك للكهرباء.

 

2-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

 

3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

 

4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

 

5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

 

6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

 

7-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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