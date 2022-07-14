شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: تكثيف الحملات على المواقف لمواجهة التلاعب فى تعريفة الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات الأجرة، عقب تحريك أسعار بعض المحروقات، حيث تقوم اللجان بالجهاز بمتابعة تطبيق تعريفة النقل الجديدة، ويتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق صفحته الرسمية على فيس بوك.

وكان المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن عن قيام جهاز حماية المستهلك بإعداد غرفة عمليات لمتابعة تطبيق تعريفة النقل الجديدة، مضيفًا: "تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع كافة الأجهزة الرقابية على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات، خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك".

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقى سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة، منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون.