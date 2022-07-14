شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على المواسم الإسلامية حتى نهاية العام أبرزها رأس السنة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية العام الجارى 2022، باليوم والتاريخ وفق حسابات فلكية.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل المواسم الإسلامية المتبقية خلال عام 2022، كما يلى:

- رأس السنة الهجرية 1444 هجريا:

السبت 30 يوليو

تاريخ بدء السنة الهجرية هو 1 محرم هجرياً، وهو مناسبة دينية عند المسلمين، وارتبط بحادث هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

- يوم عاشوراء:

8 أغسطس 2022

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم ، وهو يوم من أيام الله، وله فضل في صيامه.

- المولد النبوى الشريف:

السبت 8 أكتوبر

وهى عطلة رسمية في العديد من الدول العربية، ومناسبة دينية عند المسلمين يحتفلون فيها بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم 12 ربيع الأول هجريا.