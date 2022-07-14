شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حمزاوى: لا مكان لمن مارس العنف أو حرض عليه فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو حمزاوى، إن أي طرف أو جماعة أو مجموعة أو حركة أو منظمة بغض النظر عن المسميات تورطت في ممارسة العنف أو التحريض على العنف أو دعم العنف هو طرف يتحرك من معادلات صفرية فهو لا يعترف بوجودك، وهذا امر لا يمكن أن يقبل في حوار وطنى.

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أنه لا مكان لمن مارس العنف أو حرض عليه في حوار تديره جماعة وطنية.

وأوضح أن التجارب تؤكد أن الأطراف التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطنى لابد أن تنبذ العنف وتعترف بالإطار الدستورى والشرعى، مضيفًا أن الحوار الوطنى هو حوار عن آليات مصر في المستقبل سواء اجتماعية او اقتصادية أو سياسية.

وتابع: لا يمكن أن نتحدث مع بعضنا وأنا لا اعترف بدستور 2014 أو ترى أنه يمارس عنف فهذا لا استثناء فيه ولكن قاعدة هو تنبذ العنف وتنتهج العمل السلمى وتعترف بالإطار الدستورى.